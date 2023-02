Rusland drijft Oekraïense leger in Bachmoet steeds verder in het nauw

Een journalist van Radio Free Europe was onlangs in Bachmoet en filmde hoe de Oekraïners vechten tegen de Russen:

Het Russische leger probeert de stad in de regio Donetsk te omsingelen. Russische strijdkrachten, inclusief de beruchte huurlingengroep Wagner, hebben de bloedige strijd om de al maanden belegerde plaats onlangs fors opgevoerd. Ook in omliggende dorpen wordt hard gevochten en vallen veel slachtoffers.

De situatie rond de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne wordt steeds moeilijker, heeft president Zelensky gezegd. Een journalist van Radio Free Europe was onlangs in Bachmoet en filmde hoe de Oekraïners vechten tegen de Russen. - NOS

"Ondanks flinke verliezen heeft de vijand de best getrainde eenheden van de Wagnergroep ingezet. Zij proberen door de verdedigingslinies te breken en omsingelen de stad", zegt kolonel Syrskyi op Telegram. Volgens president Zelensky zet Rusland steeds meer militairen in om Bachmoet te veroveren.

Er zijn tegenstrijdige berichten over hoeveel terrein de Russen hebben veroverd. Russische bronnen melden enerzijds een doorbraak in het noorden en noordwesten van de stad. Maar andere bronnen stellen juist dat de Russische strijdkrachten zichzelf uitputten zonder significante terreinwinst, schrijft denktank Institute for the Study of War.

Sowieso wijzen de alarmerende berichten van de Oekraïense strijdkrachten erop dat de situatie nijpend is vanuit het perspectief van Oekraïne.

'Vijand vernietigt alles'

Behalve Bachmoet zelf zijn ook zes nabijgelegen nederzettingen in Donetsk doelwit van Russische beschietingen, meldt het Oekraïense leger. "De vijand vernietigt voortdurend alles wat gebruikt kan worden om onze posities voor versterking en verdediging te beschermen. Onze soldaten die het gebied rond Bachmoet verdedigen zijn ware helden", zegt Zelensky.

De omgeving van Bachmoet is een van de laatste stedelijke gebieden van Donetsk die nog niet onder Russische controle staan. Het Kremlin heeft de regio illegaal geannexeerd na een schijnreferendum. Voor de oorlog woonden er zo'n 70.000 mensen in Bachmoet.

Inmiddels ligt de stad bijna helemaal in puin, zo is te zien op deze luchtbeelden: