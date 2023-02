Van Leeuwen is en blijft voetbaltrainer in Oekraïne: 'Tijdens luchtalarm trainen we door'

"Op het moment dat ik met de club in gesprek was, zou de competitie in het buitenland starten. Er werd gesproken over Polen en Turkije", vertelt Van Leeuwen. Maar het liep anders: president Volodymyr Zelensky besloot dat de competitie gewoon in eigen land moest doorgaan.

Een jaar oorlog of niet, in Oekraïne wordt nog gewoon gevoetbald. In de nationale competitie, de Premjer Liha, is één Nederlandse trainer actief: Patrick van Leeuwen is de coach van Zorya Loehansk, de huidige nummer vier.

"Zodat er op die manier enige vorm van motivatie was richting alle landgenoten: dat er ook iets positiefs gebeurde in het land", aldus van Leeuwen. "Het was een boodschap die niet alleen voor de Oekraïners en de fans bestemd was, maar ook naar de buitenwereld toe. Dat mensen en atleten, ondanks de oorlog, toch doorgaan met het ontwikkelen van zichzelf in de sport."

Jeugdopleiding Sjachtar Donetsk

Tussen 2006 en 2013 was van Leeuwen ook al werkzaam in Oekraïne, in de jeugdopleiding van Sjachtar Donetsk, de komende tegenstander van Feyenoord in de Europa League. Hij vertrok vlak voor de Russische annexatie van De Krim naar de Kazachse club Kairat, waar hij technisch directeur werd. Daarna volgde een periode in Israël, waar het ook niet altijd even rustig is.

"Daar werd ook gewoon doorgevoetbald. We zaten toen elke keer precies buiten het gebied waar raketten konden vallen. In Tel Aviv hield het op dat moment in dat we in Netanya gingen trainen, omdat we dan buiten de raketten zaten. Maar dat was maar een paar weken per jaar."