Ruim 3500 coronaklachten over werk

Bij de Inspectie SZW zijn tot 13 september ruim 3500 coronagerelateerde klachten en signalen over werk binnengekomen. Het merendeel van de klachten komt van werknemers die zeggen dat ze niet veilig en gezond kunnen werken.

Ze melden dat er op hun werkplek te weinig afstand wordt gehouden, of dat zieke collega's toch verschijnen. Verder zijn er enkele tientallen klachten van mensen die niet thuis mogen werken, terwijl hun werk dat naar eigen zeggen wel toe zou laten.

De inspectie zegt over het algemeen coronagerelateerde klachten met voorrang op te pakken, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Mogelijk misbruik subsidies

Opvallend is dat de inspectie ook ruim 200 signalen heeft ontvangen over oneerlijk werk, zoals onderbetaling en mogelijk misbruik van coronasubsidiemaatregelen. De melders zeggen dat hun werkgever een beroep heeft gedaan op bijvoorbeeld de NOW-regeling, waarbij de overheid bij een grote omzetdaling een groot deel van het loon van werknemers doorbetaalt, terwijl het daar geen recht op zou hebben.

Niet alle klachten hebben gevolgen. Met zeker 1000 kan de inspectie naar eigen zeggen niets. Die vallen bijvoorbeeld niet binnen het terrein van de inspectie. Zo zet de inspectie een melding over de huisvesting van arbeidsmigranten die niet coronaproof zou zijn door naar de betreffende gemeente.

Ook kan de inspectie een deel van de klachten niet onderzoeken omdat bijvoorbeeld informatie ontbreekt, of pakt ze een melding niet op omdat die wordt ingetrokken.

Soms een boete

Van de ruim 2000 klachten die wel worden opgepakt, worden volgens de inspectie negen van de tien opgelost na een waarschuwing of een eis. Zo kan de inspectie een plan eisen om de situatie op de werkvloer beter in te richten.

In 7 procent van de gevallen heeft de inspectie het werk bij een organisatie helemaal of gedeeltelijk stilgelegd, totdat de situatie waarover de klacht is binnengekomen is verbeterd.

Zo'n 3 procent van de werkgevers over wie geklaagd is, kreeg een boete. Hoe hoog de boetes waren, kan de inspectie niet zeggen. Dat is afhankelijk van het type overtreding, zegt een woordvoerder.