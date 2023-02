Jaar cel geëist voor stiekem verwijderen condoom tijdens seks

Het Openbaar Ministerie heeft in Dordrecht in twee aparte zaken tegen twee mannen celstraffen van een jaar geëist omdat ze tijdens de seks stiekem hun condoom zouden hebben verwijderd. Ook wordt geëist dat de mannen immateriële schadevergoeding aan de vermeende slachtoffers betalen.

Het zijn voor zover bekend de eerste zaken waarbij verdachten voor dit zogenoemde 'stealthing' worden berecht. Dit begrip voor het stiekem verwijderen van het condoom staat niet in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, maar is in sommige landen, zoals Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland al wel strafbaar.

De zaken staan los van elkaar en hebben raakvlakken, maar ook veel verschillen. Beide verdachten ontmoetten de vrouwen met wie ze seks hadden via een dating-app. Maar in de ene zaak ontkent de 28-jarige verdachte dat er sprake is geweest van onveilige seks, terwijl de 26-jarige verdachte in de andere zaak dat wel toegeeft, maar ontkent dat er sprake is van opzet.

Voor de 28-jarige is 12 maanden geëist met een voorwaardelijke proeftijd van 4 maanden. Ook wordt geëist dat hij 4000 euro immateriële schadevergoeding betaalt aan de vrouw met wie hij seks heeft gehad. Bij de 26-jarige is de eis 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij moet wat het OM betreft 3000 euro betalen aan zijn bedpartner.