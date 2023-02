De spagaat van Texel: 1 miljoen toeristen op 13.000 bewoners, is dat te veel?

Texel wil strengere regels voor het toerisme op het eiland. Burgemeester en wethouders vinden dat het maximum aantal bezoekers is bereikt. Er gaan naar schatting een miljoen mensen per jaar naar Texel, goed voor vier miljoen overnachtingen. Dat is goed voor de middenstand, maar veel Texelaars hebben ook last van de drukte, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. De gemeente heeft nu een plan gemaakt om "een evenwichtige balans te behouden tussen toerisme en leefbaarheid". Bewoners mogen daar tot half maart hun zegje over doen. In dat plan staat onder andere dat de controle op de hoeveelheid overnachtingen strenger wordt. Zo krijgen Bed-and-breakfasteigenaren bijvoorbeeld een registratieplicht en komen er strengere regels voor 'kamperen bij de boer'.

In de jaren 80 is al afgesproken dat Texel over maximaal 45.000 bedden mag beschikken. Bij dat aantal gaat het om hotelkamers, appartementen en huisjes. Maar hoeveel toeristen er jaarlijks op het eiland verblijven, is moeilijk te zeggen. Het is niet eenvoudig om het aantal te berekenen, omdat niet alle overnachtingen worden meegerekend. Denk hierbij aan mensen die op het eiland verblijven via Airbnb, een bed-and-breakfast of slapen op hun eigen boot in de jachthaven. "De vraag is nu hoe dat geteld en gehanteerd moet worden", zegt Kees Boon van de Stichting Kernwaarden Texel.