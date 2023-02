Voorzitter Franse en Canadese voetbalbond stappen op na onderzoek en aanhoudende kritiek

Le Graët werd op 11 januari al weggestuurd als voorzitter. Aanleiding daarvoor waren, onder meer, beledigende uitspraken over het Franse voetbalicoon Zinédine Zidane.

"Met name via dubbelzinnige en duidelijk seksueel getinte tekstberichten voor anderen", oordeelde de commissie, die meer dan honderd getuigenissen verzamelde. De commissie verzocht de landelijke autoriteiten de zaak verder te onderzoeken.

Noël Le Graët heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Franse voetbalbond. De 81-jarige Le Graët neemt het besluit naar aanleiding van bevindingen van een onderzoekscommissie. Die commissie kwam twee weken geleden tot het oordeel dat het gedrag van Le Graët bij vlagen was ontspoord en onverenigbaar met zijn functie.

In de wedstrijd tegen de Verenigde Staten droegen de speelsters tijdens het spelen van de volksliederen paarse shirts met daarop de tekst Genoeg is genoeg.

Speelsters van het nationale vrouwenteam van Canada zijn, vanwege bezuinigingen, achterstallige betalingen en ongelijke behandeling in vergelijking met het nationale mannenteam, al langer ontevreden. In de SheBelieves Cup deed de olympisch kampioen onlangs mee onder protest, zei aanvoerster Christine Sinclair.

Ook het mannenteam was niet te spreken over het beleid van Bontis en de Canadese bond. Een half jaar voor de start van het WK in Qatar, kwam de ploeg met onder anderen speler Alphonso Davies van Bayern München, niet opdagen voor een oefenwedstrijd tegen Panama. De voetballers eisen meer professionaliteit en willen hogere bonussen.

"Ik erken dat verandering nodig is", aldus Bontis in een verklaring, waarin hij verder aangeeft groot voorstander te zijn van het gelijktrekken van de voorwaarden voor de vrouwelijke spelers in vergelijking met de mannen. "Maar helaas zal ik de bond niet meer leiden als dit gebeurt."