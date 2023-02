De warme herinneringen aan Vitesse-icoon Bos: 'Hij kwam altijd op voor anderen'

Precies tien jaar geleden overleed de man bij wie er serieuze vermoedens bestonden dat er geel-zwart bloed door zijn aderen stroomde en voor wie de titel 'Mister Vitesse' nog bescheiden is. Zijn warmte wordt nog steeds gemist. En in deze dagen misschien nog wel een beetje extra.

Betaald voetbalclubs moeten de KNVB uiterlijk in februari laten weten of ze beschikken over een stadion waar ze hun thuiswedstrijden spelen, een vereiste om een licentie te verkrijgen. Maar het huurcontract tussen Vitesse en Gelredome loopt in september af.

"Ik weet nog dat we een uitwedstrijd speelden bij NAC of Roda JC en ik van achteren werd aangevallen door een supporter. Theo was assistent-trainer en stond naast mij. Voordat ik er erg in had zag ik die supporter door de lucht vliegen. Dat was Theo. Hij kwam altijd op voor anderen."

Bos groeide op in volkswijk Geitenkamp, speelde meer dan 400 officiële wedstrijden voor Vitesse en was daarna in verschillende rollen actief bij de club. Van jeugdtrainer tot hoofdcoach. "Hij was vooral een bijzonder mens."

Het is volgens Janssen, die nu assistent-trainer van Vitesse is, dan ook niet verwonderlijk dat de geest van Bos nog steeds rondwaart in Arnhem.

De inmiddels 41-jarige Janssen leerde Bos als twaalfjarig jochie kennen. "Ik was ballenjongen bij het oude stadion Nieuw-Monnikenhuize. Theo speelde daar en kwam naar mij toe. Hij was vriendelijk en geïnteresseerd."

Later kwamen Janssen en Bos elkaar vaker tegen. Heel even als ploeggenoot. "Ik trainde toen ik zestien of zeventien was mee met het eerste. Dit was het laatste seizoen van Bos als voetballer."

Slaapmaatjes

De mooiste herinnering aan Bos kwam later voor Janssen, die in 2001 zijn been brak. "Dat was een supermoeilijke tijd. Ik raakte mijn motivatie kwijt en had moeite om fit te blijven. Op een gegeven moment ging Theo elke dag met mij meefietsen. We praatten met elkaar en dat heeft mij erdoorheen gesleept. Het is een warm persoon met cynische en droge humor."

De vriendschap tussen Van den Brom en Bos gaat nog verder terug. Ze werden in 1986 ploeggenoten van elkaar, vlak voordat Vitesse promoveerde naar de eredivisie, en speelden bijna tien seizoenen met elkaar. "We hebben zo veel beleefd. Ook met Edward Sturing erbij, Theo en ik waren slaapmaatjes en hebben toen veel gepraat met elkaar. Ook over zaken die niet over voetbal gingen."

De gesprekken gingen bijvoorbeeld over kinderen en hun vrouwen, die goed met elkaar konden opschieten. Van den Brom wil de herinneringen aan Bos niet platslaan tot anekdotes over bijvoorbeeld carnaval en voetbalhumor. "De mooiste herinnering is dat ik jarenlang zijn ploeggenoot en vriend ben geweest."