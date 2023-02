Kinderombudsman en VN-rapporteur: 'Nederland, stop met water afsluiten bij gezinnen'

Bij betalingsachterstanden kunnen drinkwaterbedrijven de toegang tot water afsluiten. In veel Europese landen is dat onmogelijk, maar Nederland negeert al jaren een oproep van het Europees Parlement.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betaling voor de levering van drinkwater "van groot belang". "De alternatieven die worden aangedragen, zoals het aanmerken van kinderen als kwetsbare consumenten of het oprichten van een drinkwaterfonds, zijn veelal dermate ingrijpend dat de financiële houdbaarheid van de drinkwatervoorziening niet meer is geborgd."

Bovenop de achterstallige betaling brengen waterbedrijven ook incassokosten, voorrijkosten en de kosten voor het af- en heraansluiten in rekening. Daarmee loopt de schuld met enkele honderden euro's op. Zo'n 1 procent van de huishoudens in Nederland heeft veel moeite met het betalen van de waterrekening. Voor 1000 liter water betaal je zo'n 73 eurocent bij het goedkoopste drinkwaterbedrijf, tot 1,73 euro bij het duurste.

Hoeveel mensen worden afgesloten is al helemaal onduidelijk, omdat drinkwaterbedrijven vanwege privacywetgeving niet mogen weten wat de samenstelling van een huishouden is. Ze zien alleen het verbruik. De tien drinkwaterbedrijven, allemaal in overheidshanden, zeggen dat ze alleen afsluiten wanneer meerdere pogingen om een betalingsregeling te treffen op niets uitlopen.

Hoeveel huishoudens worden afgesloten van water, is niet bekend. Drinkwaterbedrijven BrabantWater en WML (Limburg) willen hier geen cijfers over geven. PWN en Waternet sloten vorig jaar geen huishoudens af. Bij andere drinkwaterbedrijven worden enkele tientallen tot honderden huishoudens per jaar afgesloten.

In het buitenland

Wie nu wordt afgesloten van water, krijgt een zak of jerrycan met drie liter watervoorraad per persoon per dag. Een gemiddelde persoon verbruikt in Nederland 130 liter water per dag. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie hebben mensen minimaal 50 tot 100 liter water per dag nodig om gezondheidsproblemen te voorkomen.

In onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland wordt de waterkraan nooit afgesloten. In Hongarije wordt de druk wel verminderd, maar stroomt er nog altijd minimaal 50 liter water per persoon per dag door de kraan. In Vlaanderen moet de lokale autoriteit eerst toestemming geven voordat de waterkraan mag worden afgesloten, net als in Noorwegen. In Duitsland betaalt de lokale overheid meestal de rekening om afsluiting te voorkomen.

De afsluitregeling is vorig jaar door kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten aangevochten bij de rechter. Die oordeelde dat afsluitingen niet in strijd zijn met kinderrechtenverdragen. De initiatiefnemers van de zaak zijn in hoger beroep gegaan.