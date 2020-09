WK zaalhockey jaar uitgesteld naar februari 2022: 'Enige mogelijke optie'

Tijdens de wereldkampioenschappen zelf zou de organisatie naar alle verwachtingen ook met de nodige logistieke problemen worden opgezadeld. Niet in de laatste plaats om gezondheidsredenen van alle betrokkenen leek uitstel van het toernooi de organisatie het beste.

Nederland had zich met zowel de mannen- als vrouwenploeg al gekwalificeerd voor de eindronde in Luik. Beide Oranje-teams werden in 2015 voor het laatst wereldkampioen in de zaal.