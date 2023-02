Niemand is zo gebrand op een mooie bekerpot als de keeper van Spakenburg

Spakenburg is helemaal in de ban van de beker. Maar voor keeper Alessandro Damen is de kwartfinale tegen de profs van FC Utrecht helemaal bijzonder.

Damen speelde zelf ook acht jaar betaald voetbal, bij Excelsior, Heracles en ADO Den Haag. Maar hij gold als een echte laatbloeier, want tot zijn 24ste speelde hij in de amateurs bij De Meern. En dat is ook de club van Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht. Damen begon op zesjarige leeftijd bij de De Meern en kwam daar in 2009 bij het eerste elftal terecht.

Als kind ging hij al met zijn vader en opa naar Stadion Galgenwaard. Vanavond speelt hij er, 32 jaar inmiddels, zelf voor volle tribunes.