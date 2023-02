Van Gogh-portret van Aardappeleter 'Sien' wordt geveild: bieden vanaf 1 miljoen pond

Het olieverfschilderij Kop van een vrouw is een van de tientallen 'koppen' van boeren die Van Gogh in de jaren 1884-85 schilderde in Nuenen, waar zijn ouders woonden. Die serie studies resulteerde uiteindelijk in het beroemde werk De Aardappeleters (1885). Van alle studies van de Nuenense boeren is alleen de naam van Sien de Groot bekend.

Ze is een van de afgebeelde figuren op De Aardappeleters en ze werd zó vaak door Vincent van Gogh geportretteerd dat er in Nuenen werd gefluisterd dat de schilder haar zwanger had gemaakt. Vandaag wordt een portret van Gordina of 'Sien' de Groot geveild door veilighuis Christie's.

De familie Pierson had het werk vervolgens langdurig in bezit. Nu wordt het verkocht door achterkleinkinderen van Pierson, die in Zwitserland wonen.

Van Gogh heeft Sien minstens twintig keer geschilderd en dat leverde geroddel op in Nuenen, zo schreef hij in een brief aan zijn broer Theo. In september 1885 klaagde hij dat "ik de afgelopen twee weken erg veel last heb gehad van de eerwaarde heren pastoors".

Die waarschuwden hem niet te vertrouwd om te gaan "met lieden beneden mijn stand", schreef Van Gogh. Maar dat was niet alles: een meisje (Sien) dat hij vaak had geschilderd kreeg een kind, over wie ze in Nuenen zeiden dat het van hem was. De schilder ontkende dat en zei van haar zelf te hebben gehoord dat de echte vader lid was van de Nuenense pastorie.

Een Eindhovense kunstenaar heeft in 2021 dna-onderzoek laten doen om te bepalen of Van Gogh de waarheid sprak. Hiervoor werd dna-materiaal van twee achterkleinkinderen van Sien de Groot vergeleken met dat van Lieuwe van Gogh, de zoon van de in 2004 vermoorde filmmaker en columnist Theo van Gogh. Hij is een achter-, achter-, achterneef van de schilder. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Vincent niet de vader kon zijn.

Duurste Van Gogh ooit

Christie's schrijft ook over de hardnekkige Nuenense roddel. "Hoewel hij (Van Gogh) deze beweringen heftig ontkende, suggereert dit werk toch dat er tedere band was tussen kunstenaar en model, duidelijk te zien in de kracht van haar blik."

Het schilderij Kop van een vrouw moet tussen de 1,1 en 2,3 miljoen euro opbrengen (1-2 miljoen pond). Deze schatting geeft volgens een kunsthistoricus en Van Gogh-expert aan dat het Nederlandse werk van de kunstenaar een stuk minder oplevert dan zijn de werken die hij op het laatst van zijn leven in Zuid-Frankrijk maakte.

Vorig jaar werd een aquarel die hij maakte in de stad Arles voor omgerekend ruim 31 miljoen euro afgehamerd. Het hoogste bedrag dat ooit voor een Van Gogh is betaald ging naar een olieverfschilderij, Portrait du dr. Gachet. Dat werd in 1990 geveild voor omgerekend 71,5 miljoen euro.