Commerciële coronatestbedrijven verdienden miljoenen, wat doen ze nu?

In 2021 groeide Lead Healthcare uit tot een reus in testland. Het bedrijf werd de hofleverancier voor Fieldlab en zorgde voor de testen rond het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Vanaf juni dat jaar kwam daar Testen voor Toegang bij.

Een uitzendbureau dat in Amersfoort PCR-testen ging verkopen bouwde in twee jaar tijd zo'n 700.000 euro aan opgepotte winsten op. Een reisbureau uit Amsterdam dat ook testen ging aanbieden vertienvoudigde het bedrijfsvermogen (van 10.000 euro naar ruim een ton) in de jaren dat er nauwelijks gereisd werd.

Waar het testen voor Van Blokland een welkome reddingsboei was, was het voor andere ondernemers een bron van fonkelende winsten. Uit jaarverslagen die ze deponeerden bij de Kamer van Koophandel, blijkt dat hun bedrijven beter draaiden dan in de jaren voor de coronapandemie.

Dat kan sneller, dacht Van Blokland. Bovendien had Culemborg nog geen commerciële teststraat. Van Blokland tuigde er zelf een op in een leegstaande feestzaal. Uiteindelijk werd het een belangrijke inkomstenbron in een tijd dat de kappers dicht moesten en evenementen stillagen. "Ik viel buiten de coronasteun omdat het bedrijf nog zo nieuw was. Door het testen draaiden we toch nog quitte."

"Het idee kwam bij mij op toen ik zelf corona kreeg, in oktober 2020", zegt Monique van Blokland. De Culemborgse had op dat moment een kapsalon en een evenementenbedrijf. "Ik wilde voor de evenementen mijn werknemers preventief testen, maar kwam erachter dat dat dagenlang duurde."

Door heel Nederland ontsproten in 2020 commerciële teststraten, om te testen voor de horeca, het uitgaansleven, voor reizen of voor bedrijven die wilden weten of hun personeel besmettelijk was. Maar wie waren de testondernemers? Hoe winstgevend was hun nering? En wat zijn ze gaan doen toen de vraag weer verdween?

Het Outbreak Management Team meldde vorige week dat de pandemie over is. Grootschalig testen is daarom niet meer nodig, luidt het advies. Dat lijkt de opmaat naar het definitieve einde van de testbranche.

Het simpele antwoord: ruim 5 miljard euro . Een groot deel daarvan ging naar de GGD. Maar ook de commerciële aanbieders snoepten mee uit de pot. Voor Testen voor Toegang werd bijvoorbeeld 500 tot 700 miljoen euro apart gezet in 2021. Ook voor de pilots van onder meer Fieldlab kregen de commerciële aanbieders overheidsgeld.

Later ging het bedrijf ook testen voor reiscertificaten. In totaal bleef er 9,6 miljoen euro bedrijfswinst over in 2021, 7 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. Vooral door het succes van de coronatest-tak van het bedrijf, schrijft Lead Healthcare-oprichter David van Hartskamp in het jaarverslag over 2021.

Wat nu?

Vanaf de lente van vorig jaar begon de vraag naar testen af te nemen, merkte Monique van Blokland. Testen voor toegang stopte in maart en steeds minder landen eisten een negatief testresultaat. "Toen ben ik weer volledig overgestapt op evenementen organiseren", zegt Van Blokland. "Het is superfijn, dit doe ik toch het liefst."

Ook bij Lead Healthcare is de testbedrijvigheid weer naar de achtergrond verdwenen. Naast de oude werkzaamheden heeft het bedrijf zich toegespitst op het bemiddelen voor zzp'ers in de zorg en is het begonnen met eigen software te ontwikkelen.

De overgebleven testaanbieders richten zich op reizigers. Er zijn nog een paar landen over die nog wel een negatief testresultaat eisen, China bijvoorbeeld.