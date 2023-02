Slecht behandelen arbeidsmigranten wordt strafbaar

Arbeidsmigranten zitten vaak in een kwetsbare positie in Nederland. Maar wie daar misbruik van maakt, bijvoorbeeld door ze weinig te betalen of slecht te huisvesten, kan nu nog moeilijk strafrechtelijk aangepakt worden. Dat is het kabinet een doorn in het oog en het komt daarom vandaag met een wetsvoorstel om uitbuiting strafbaar te stellen.

In het wetsvoorstel komt het begrip 'ernstige benadeling' van werknemers te staan. Dat komt neer op uitbuiting. Waar nu nog vaak hoogstens de arbeidsinspectie wordt ingezet, wil het kabinet dat iemand voortaan strafrechtelijk veroordeeld wordt als die zijn of haar werknemers ernstig benadeelt.

"Waar dat bijvoorbeeld om gaat is als je als uitzendbureau arbeidsmigranten naar Nederland haalt en die laat slapen op houten stapelbedden zonder een douche. Dat is ernstige benadeling", zegt Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgevers moeten controleren

Ook werkgevers die mensen inhuren via een uitzendbureau moeten door deze wet zich ervan vergewissen dat de mensen die voor ze werken niet worden uitgebuit. Ze moeten dus controleren of deze werknemers wel een goede slaapplek krijgen. Anders zijn ook zij strafbaar, zegt Van Gennip. "Als je mensen laat overwerken zonder ze daarvoor netjes te betalen: dat is ook ernstige benadeling", voegt ze toe.

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: "Je ziet soms dat mensen uit het buitenland worden gehaald en dan met vijftig mensen in een schuur moeten slapen." En zo weet hij nog wel meer voorbeelden: mensen die zwaar onderbetaald worden of hun paspoort in moeten leveren. "Allemaal voorbeelden van zaken die niet kunnen, maar waar het de laatste tijd lastig tegen optreden was. Maar waarvan we wel zeggen: onacceptabel."

Mensenhandel

Dit soort misstanden kunnen natuurlijk al niet volgens de huidige regels, maar volgens het kabinet is er beter tegen op te treden als het expliciet strafbaar wordt gesteld. "Het werd tot nu telkens via arbeidsinspectie en arbeidsrecht aangepakt. Wij zeggen van: nee, dit is uitbuiting van mensen in een zwakke positie. Daarom nemen we het ook op in het wetsartikel dat gaat over mensenhandel", zegt staatssecretaris Van der Burg.

Het wetsvoorstel gaat vandaag in consultatie. Dat betekent dat burgers en organisaties er nu commentaar op mogen leveren voordat het naar de Tweede Kamer gaat. Het kabinet kan ervoor kiezen om na dat commentaar het voorstel nog aan te passen.