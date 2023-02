Wekdienst 28/2: Uitspraak gebiedsverboden Extinction Rebellion • Eerste kwartfinale KNVB-beker

Goedemorgen! Vandaag begint in Dordrecht een unieke rechtszaak. Verder is er in Groningen een bijzondere test van defensie en staat de eerste kwartfinale van de KNVB-beker op het programma. Het weer: De dag start met veel bewolking en vooral in het midden, noorden en westen van het land met wat lichte motregen of motsneeuw. Maar vanuit het oosten wordt het snel droger en breekt de zon door bij maximaal 7 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in het beroep tegen de gebiedsverboden die het Openbaar Ministerie vorige maand oplegde aan acht arrestanten van Extinction Rebellion. Ze hadden opgeroepen tot protest op de A12 in Den Haag. Het OM vond dat opruiing, hield ze aan en legde gebiedsverboden op.

In Dordrecht staan in twee zaken mannen terecht omdat ze stiekem hun condoom zouden hebben afgedaan tijdens de seks, zonder dat hun bedpartner dat wist. Dat heet stealthing, maar omdat dat niet als delict in het Wetboek van Strafrecht staat, zijn ze aangeklaagd voor verkrachting. Voor zover bekend zijn zulke strafzaken in Nederland niet eerder voorgekomen.

Bij het Groningse Marnewaard blazen specialisten van defensie met explosieven een gat in een dijk. Het gaat om een proef. Het gat zou namelijk een noodmaatregel kunnen zijn bij een hoogwatercrisis. Of dat ook echt zo is, wordt bekeken bij de testontploffing.

En vanavond is de eerste kwartfinale van de KNVB-beker. FC Utrecht treft om 20.00 uur de amateurs van SV Spakenburg. Wat heb je gemist? Wie met het streekvervoer reist, moet opnieuw rekening houden met stakingen. Een deel van de buschauffeurs en treinmedewerkers legt het werk neer voor een betere cao. Welke lijnen zullen uitvallen, is nog onbekend. De vervoersbedrijven roepen reizigers op om vlak voor vertrek te controleren of een reis mogelijk is of niet. Treinen van de NS rijden wel volgens dienstregeling. Ook de meeste bussen, metro's en trams in Rotterdam (RET), Den Haag (HTM) en Amsterdam (GVB) rijden zoals normaal. Medewerkers van deze bedrijven vallen onder een andere cao. De staking is de eerste in een nieuwe reeks, die voor het weekend werd aangekondigd. De vakbonden CNV en FNV zijn van plan om de komende zes weken in totaal op vijftien dagen te staken. Ander nieuws uit de nacht Drukte langs de kust door 'noorderlichtkoorts': Net als zondagavond was het bijzondere fenomeen op tal van plaatsen te zien, hoewel hier wel vaak een camera voor nodig was.

'VS vraagt Mexico om uitlevering zoon drugsbaron El Chapo': Ovidio Guzmán wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van drugshandel. Daarom willen de Amerikanen dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij berecht kan worden.

Honderden kilo's cocaïne aangespoeld in Normandië: Volgens de Franse politie gaat het in totaal om zo'n 800 kilo, met een mogelijke straatwaarde van ongeveer 60 miljoen euro.

En dan nog even dit: Veel studenten hebben het erover: de 'truc' om je studieschuld iets te drukken, door tijdelijk je lening stop te zetten en pas weer aan te vragen als de basisbeurs in september is ingevoerd. Maar niet alle pechstudenten - de generatie die het sinds 2015 zonder 'stufi' moest doen - heeft wat aan die truc. Voor sommigen komt 'ie domweg te laat, of is tijdelijk geen geld lenen echt geen optie. In dit studentenhuis troffen we vier studenten met vier verhalen: