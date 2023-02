Vrijgelaten protestleider Suriname: strijd gaat door zolang mensen geen eten hebben

"Er was aangegeven dat ik moordpogingen had gedaan, diefstal, plunderingen, brandstichtingen. Mevrouw, van waar ik kom, ben ik niet zo opgevoed hoor", zei hij na zijn vrijlating tegen correspondent Nina Jurna.

Bij het protest op 17 februari werd het parlement in Paramaribo bestormd en werden winkels en tankstations leeggeplunderd. Biervliet had al gezegd niets met de ongeregeldheden te maken te hebben. Hij heeft in totaal tien dagen vastgezeten.

De Surinaamse protestleider Stephano Biervliet is weer op vrije voeten. Biervliet, ook wel bekend als Pakittow, was de organisator van het uit de hand gelopen antiregeringsprotest van 17 februari. Hij had zichzelf gemeld op het politiebureau.

Biervliet uitte ook kritiek op de veiligheidsdiensten en de politie, die volgens hem niet goed waren voorbereid op zo'n grote demonstratie. "Bij alle plunderingen in de stad was er niet eens een militair, niet eens een politieagent. Hun voorbereiding was bar slecht. Ze hebben gefaald."

De protestleider zei verder dat de strijd doorgaat zolang de prijzen niet dalen, de wisselkoers niet zakt en de koopkracht niet omhoog gaat. Hij had ook een advies voor president Santokhi: "Aan de president wil ik zeggen, je moet ook naar de mensen gaan, in de wijken gaan, in de getto gaan, bij de moffina's gaan, naar de districten gaan om te kijken of de mensen te eten hebben. Want de mensen hebben geen eten op tafel."