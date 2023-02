Surinaamse protestleider Biervliet vrijgelaten

De Surinaamse protestleider Stephano Biervliet is weer op vrije voeten. Biervliet, ook wel bekend als Pakittow, was de organisator van het uit de hand gelopen antiregeringsprotest van 17 februari. Hij had zichzelf gemeld op het politiebureau.

Bij het protest op 17 februari werd het parlement in Paramaribo bestormd en winkels en tankstations leeggeplunderd. Biervliet had eerder gezegd niets met de ongeregeldheden te maken te hebben. Hij heeft in totaal tien dagen vastgezeten.

Familieleden en medestanders stonden Biervliet op te wachten bij de gevangenis. Na zijn vrijlating zei hij dat de strijd niet zal worden opgegeven. "Zolang de prijzen in de winkels niet omlaag gaan, zullen wij strijden. Als de president rust wil hebben in het land, dan moet de koers zakken, de prijzen moeten omlaag en de koopkracht moet omhoog", vertelde Biervliet tegen StarNieuws.