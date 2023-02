Opnieuw stakingen in streekvervoer, begin van nieuwe reeks

Wie vandaag met het streekvervoer reist, moet opnieuw rekening houden met stakingen. Een deel van de buschauffeurs en treinmedewerkers legt het werk neer voor een betere cao.

Welke lijnen zullen uitvallen, is nog onbekend. De vervoersbedrijven roepen reizigers op om vlak voor vertrek te controleren of een reis mogelijk is of niet.

Treinen van de NS rijden wel volgens dienstregeling. Ook de meeste bussen, metro's en trams in Rotterdam (RET), Den Haag (HTM) en Amsterdam (GVB) rijden zoals normaal. Medewerkers van deze bedrijven vallen namelijk onder een andere cao.

Nieuwe reeks

De staking is de eerste in een nieuwe reeks, die voor het weekend werd aangekondigd. De vakbonden CNV en FNV zijn van plan om de komende zes weken in totaal op vijftien dagen te staken.