'VS vraagt Mexico om uitlevering zoon drugsbaron El Chapo'

De Verenigde Staten hebben Mexico formeel gevraagd om de uitlevering van Ovidio Guzmán, de zoon van de beruchte drugskartelbaas El Chapo. Dat meldt persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen binnen de Mexicaanse regering.

Ovidio Guzmán wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van drugshandel. Het land wil dat hij wordt uitgeleverd zodat hij daar berecht kan worden.

Dat is in 2017 ook met zijn vader 'El Chapo' gebeurd, die nu levenslang vastzit in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS. Sinds zijn vader is opgepakt speelde Ovidio, samen met zijn broers Archivaldo en Jesús Alfredo, een belangrijke rol in de Mexicaanse drugshandel.

Geweldsgolf

Ovidio Guzmán werd in januari opgepakt. Zijn arrestatie leidde tot vuurgevechten tussen het Sinaloa-kartel en de nationale garde, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Leden van het kartel stalen auto's, bussen en vrachtwagens en staken ze in brand om wegen te blokkeren. Ook werd een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van Culiacán.