Drukte langs de kust door 'noorderlichtkoorts'

Het noorderlicht heeft veel mensen op de been gebracht, voornamelijk in de kustprovincies. Net als zondagavond was het bijzondere fenomeen op tal van plaatsen te zien, hoewel hier wel vaak een camera voor nodig was. In het noorden gooide de bewolking soms roet in het eten.

Toch meldt Omrop Fryslân dat 'tientallen mensen' naar de kust zijn gekomen. Bij Zwarte Haan, een buurtschap aan de Waddenzee, stonden gisteravond meer dan honderd mensen naar de bijzondere lucht te kijken. In Westhoek, ongeveer een kwartier rijden verderop, ontstond zelfs korte tijd een file met noorderlichtspotters.

Ook in Zeeland was het druk. Omroep Zeeland spreekt van een 'lichte noorderlichtkoorts'. Een Belgisch stel zegt tegen de omroep twee uur onderweg te zijn geweest om het natuurfenomeen te zien vanuit Westkapelle.

Een verslaggever van NH Nieuws meldt dat het poollicht op Texel niet met het blote oog te zien was. "Maar met de telefoon een stuk beter. De sluitertijd staat op 10 seconden."

Hoe ontstaat het noorderlicht, en hoe zeldzaam is het? Kenner Toine Wester legt het je uit: