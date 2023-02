Varkenskop, kogelbrief en de Ferrero's: Sampdoria vreest degradatie in sinistere situatie

Veel grimmiger had Francis Ford Coppola, de regisseur van The Godfather-films, het niet kunnen bedenken. Op de stoep voor het hoofdkantoor van de Italiaanse voetbalclub Sampdoria, dat vanavond voor de zeventiende keer verloor in de Serie A, vond men zaterdagochtend een kartonnen doos met daarin een afgehakte varkenskop. In de doos zat ook een dreigbrief. "Massimo Ferrero, Antonio Romeo, de volgende keer zijn het jullie hoofden." Gericht aan de voormalig eigenaar en de huidige vice-voorzitter van de club uit Genua.

De foto van de varkenskop, die in handen is van de Italiaanse krant La Repubblica - Twitter Repubblica Genova | @rep_genova

In januari ontving Sampdoria al een kogelbrief met daarin een losse flodder. Ook in dat pakketje zat een geschreven boodschap, dat de volgende kogel een echte zou zijn. De voetbalclub, die zei dat het "diep verontwaardigd is over weer een ernstige daad van intimidatie", doet samen met de Italiaanse politie onderzoek naar mogelijke daders. De dreigementen komen waarschijnlijk voort uit onvrede over de sportieve, maar ook zeker de financiële situatie waarin Sampdoria verkeert. Familie-Ferrero De excentrieke Ferrero trad in 2021 terug als president van de club nadat hij was gearresteerd op verdenking van financiële misdrijven die de 71-jarige Romein zou hebben begaan in het zakenleven. Escapades die niets met de voetbalclub te maken hadden, maar Sampdoria zat wel direct zonder president. De zoektocht naar een nieuwe eigenaar verloopt op zijn zachtst gezegd stroef, omdat de familie-Ferrero nog wel de financiële zeggenschap heeft over de club. Volgens de oud-president van Sampdoria, Edoardo Garrone, weigert Ferrero biedingen voor een overname waarmee de club kan worden gered van faillissement. Onder meer een bod van een groep investeerders onder leiding van de inmiddels overleden Italiaanse voetbalster Gianluca Vialli en een bod van Amerikaanse investeerders.

Ferrero zat volgens de Italiaanse krant La Repubblica maandagavond in zijn geboortestad Rome tegen Lazio op de tribune om te kijken naar zijn 'oude' club. Niet zonder risico, want afgelopen herfst werd Ferrero nog onder politiebegeleiding het stadion uitgeleid toen woedende Sampdoria-fans doorkregen dat Ferrero op de tribune zat. Fans houden Ferrero, de man met ietwat penoze uitstraling, verantwoordelijk voor de malaise van de club. De schuld is gegroeid tot ruim honderd miljoen euro. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport moet Sampdoria voor 16 mei nog elf miljoen euro aan salarissen overmaken aan spelers en de technische staf. Degradatiezorgen Puntenaftrek dreigt als de club uit Genua de niet-betaalde salarissen niet voor die datum overmaakt. Onlangs voorkwam de club al puntenmindering omdat de salarissen van oktober en november net op tijd werden overgemaakt. Eerder dit jaar kreeg Juventus al vijftien punten in mindering en werden enkele bestuursleden geschorst omdat de club sjoemelde met transferwaarden van spelers. Punten in mindering is het laatste wat de Genuase club kan gebruiken. Financieel is de situatie duister, op sportief vlak gaat het net zo slecht. Sampdoria staat met elf punten voorlaatste in de Italiaanse Serie A. Negen punten achter een plek waarmee het degradatie ontloopt.

Bram Nuytinck en Sam Lammers bedanken het publiek dat meereisde voor de wedstrijd tegen Lazio - Pro Shots

In de competitiewedstrijd maandagavond tegen Lazio ging het Sampdoria lang goed af. Tot tien minuten voor tijd. Met een flinke pegel drukte Lazio-middenvelder Luis Alberto de neus van Sampdoria, waar Nederlanders Bram Nuytinck en Sam Lammers de hele wedstrijd meespeelden, nog dieper in de modder. Snakkend naar tientallen miljoenen, voor het voortbestaan van de club.