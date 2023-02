Van Gaal benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau op speciale avond in Zeist

Louis van Gaal is in Zeist benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en daarnaast onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB, de op één na hoogste onderscheiding binnen de voetbalbond.

In 1997 werd Van Gaal daarvoor al eens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met zijn nieuwe titel is hij officieel bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

"Jij gelooft - nee jij wéét - dat investeren in talent loont. En dat een goede speler op zichzelf niet veel meer is dan dat: een goede speler. Voor goed voetbal heb je goede teamspelers nodig", zei minister Helder.

De onderscheiding van het bondsridderschap kreeg Van Gaal uitgereikt door bondsvoorzitter Just Spee. "Oranje heeft dankzij jou weer kleur op de wangen. We kunnen weer vooruit", sprak Spee.

Veel genodigden

Er waren zo'n honderd genodigden aanwezig op de bedankavond, waaronder spelers van de drie selecties waarmee de voormalig bondscoach samenwerkte. Van Gaal is opgevolgd door Ronald Koeman, die aan zijn tweede termijn is begonnen.

Van Gaal speelde 63 duels als bondscoach en Oranje won veertig keer. Negentien duels eindigden in een gelijkspel en vier werden er verloren.