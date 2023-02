Canadese regering verbiedt TikTok op werktelefoons ambtenaren

Medewerkers van de Canadese federale overheid mogen niet langer de populaire video-app TikTok op hun werktelefoon hebben. Ook op andere mobiele apparaten van de overheid is de app voortaan verboden.

Premier Trudeau zegt dat de zorgen over de veiligheid van de app dusdanig groot zijn dat deze beleidswijziging noodzakelijk is. "Dit is mogelijk nog maar een eerste stap, maar het kan ook de enige stap zijn die we hoeven te zetten", aldus Trudeau.

Canada is niet de eerste die maatregelen neemt tegen gebruik van de app door ambtenaren. De Europese Commissie en de Europese Raad legden een vergelijkbaar verbod op en ook in Nederland wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat rijksambtenaren de app niet meer op hun werktelefoon mogen hebben. Ook in de VS is besloten tot zo'n verbod.

Banden met China

In veel westerse landen wordt met wantrouwen gekeken naar de app, onder meer vanwege zorgen over de veiligheid van kinderen, privacy en de Chinese invloed op TikTok via het Chinese moederbedrijf ByteDance. TikTok bezweert dat de Chinese regering geen toegang heeft tot gebruikersdata en dat de Chinese versie van de app volledig losstaat van de versie die in de rest van de wereld wordt gebruikt.

Desondanks onthulden journalisten eerder dat personeel van ByteDance Amerikaanse journalisten had bespioneerd. In december voerde TikTok ook een wijziging door in het privacybeleid voor Europa, waardoor Chinese medewerkers - in strijd met de Europese privacywetgeving - toegang kunnen krijgen tot data van Europese gebruikers.

De app, die wereldwijd maandelijks ongeveer een miljard gebruikers heeft, wordt in Canada door zo'n kwart van de ruim 38 miljoen inwoners gebruikt. Vanaf morgen gebeurt dat dus niet meer op werktelefoons van de overheid. Op een later moment wordt het downloaden van de app op werktelefoons van de Canadese overheid ook technisch onmogelijk gemaakt.

TikTok: wij zijn niet gehoord

TikTok reageert afwijzend op het besluit van de Canadese regering. Volgens het bedrijf is het verbod op werktelefoons ingesteld "zonder dat er specifieke veiligheidszorgen worden genoemd". Ook zegt TikTok niet gecontacteerd te zijn ter overleg voordat de stap werd genomen.

"We zijn altijd beschikbaar voor gesprekken met regeringsfunctionarissen, om te bespreken hoe we de privacy en veiligheid van Canadezen beschermen", reageert een woordvoerder. "TikTok er nu op deze manier uitpikken helpt niet om dat doel te bereiken. Het beperkt ambtenaren alleen maar in het bereiken van mensen op een platform waar miljoenen Canadezen van houden."