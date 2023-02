Koploper PEC geeft 2-0 voorsprong weg en lijdt vijfde nederlaag in eerste divisie

Koploper PEC Zwolle heeft voor de vijfde keer verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De Zwollenaren gaven in de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht een 2-0-voorsprong uit handen en verloren met 3-2. Voor PEC was het de achtste wedstrijd van de 26 die geen zege opleverde.

Haris Medunjanin bracht de Zwollenaren in de dertiende minuut aan de leiding en niet veel later maakte Younes Taha er, op aangeven van Medunjanin, 0-2 van. Het leek een eenvoudige avond te gaan worden voor PEC, maar het liep toch anders.

Orhan Dzepar verkleinde de achterstand na een half uur tot één goal. In de 81e minuut maakte de Belg Koen Kostons gelijk. Hij werd fraai bediend door Nabil El Basri, omspeelde keeper Jasper Schendelaar en schoot beheerst raak.

Goudhaantje El Azrak

Invaller Rayan El Azrak bezorgde MVV in de 95e minuut een verrassende overwinning, door de bal in het lege doel te werken nadat de uitkomende Schendelaar door een kopballetje van Kostons op het verkeerde been was gezet.

PEC heeft nog 3 punten voorsprong op nummer 2 Heracles, dat vrijdag met liefst 7-0 te sterk was voor Telstar. Nummer 3 Almere City heeft 8 punten minder dan Heracles. De beste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Het duel tussen Jong PSV en Jong AZ leverde geen winnaar op. Het werd 3-3 in Eindhoven.