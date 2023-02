Geweldsuitbarsting Westoever heftigste in jaren: oplossing lijkt ver weg

Op de dag dat er een zeldzame ontmoeting plaatsvond tussen Israëlische en Palestijnse autoriteiten om het oplaaiende geweld een halt toe te roepen, ging het helemaal mis. Nadat een Palestijn gisteren twee Israëlische kolonisten had gedood in het dorp Huwara op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, trokken honderden andere kolonisten naar het dorp om wraak te nemen. Een einde aan het geweld lijkt ver weg.

Nasser Dmadi was thuis met zijn gezin in Huwara toen een groep Israëliërs zijn huis omsingelde. De ramen in zijn huis zijn gebroken en van zijn auto is niets meer over. "Het begon rond 19.00 uur. We zaten thuis toen de kolonisten met stenen begonnen te gooien en mijn auto in brand staken." In het dorp werd een Palestijn gedood door de kolonisten, en raakten vele tientallen bewoners gewond.

De aanval op het dorp was een reactie op de dood van twee Israëliërs eerder op de dag. Een Palestijn schoot twee broers van 20 en 22 jaar dood, die in een van de illegale Joodse nederzettingen in de buurt woonden. Kort daarop werd in Whatsappgroepen opgeroepen wraak te nemen en daar gaven honderden Israëlische kolonisten in de omgeving gehoor aan. Een geweldsexplosie barstte los in Huwara. Urenlang werden huizen en auto's in brand gestoken, volgens ooggetuigen onder toeziend oog van het Israëlische leger.

"Wij waren met zijn vieren en zij met honderden", zegt bewoner Dmadi, wiens auto volledig uitbrandde. "We hebben niets om ons mee te verdedigen en het leger stond gewoon toe te kijken. Ze deden niets om ons te beschermen."

Dat het leger nauwelijks ingreep, zegt ook de Israëlische journalist Hagar Shezaf van de links-liberale Israëlische krant Haaretz. "Lang voordat het geweld losbarstte was bekend dat Israëlische kolonisten hierheen zouden komen. Dit had voorkomen kunnen worden. De Israëlische regering heeft wel gezegd dat burgers niet voor eigen rechter mochten spelen, maar tegelijkertijd zei minister van Financiën Smotrich dat hij de boosheid van de kolonisten wel begreep."

Dode en gewonden

Journalist Shezaf vertelt over een gebouw dat in vlammen is opgegaan waar drie gezinnen woonden. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld voor het inhaleren van rook.

Vorig jaar beleefde de Westelijke Jordaanoever zijn dodelijkste jaar in decennia, stelden de Verenigde Naties onlangs al vast. Sindsdien is de geweldsspiraal alleen maar gegroeid. Sinds het begin van dit jaar zijn volgens tellingen van internationale persbureaus ongeveer zestig Palestijnen gedood door Israëlisch geweld. Ook werden twaalf Israëliërs slachtoffer van aanslagen door Palestijnen.