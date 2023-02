Advocaat: verdachte schietpartij Zwijndrecht wilde geld ophalen voor ex-vriendin

De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij vorige maand in Zwijndrecht ontkent dat hij na zijn daad ondergedoken heeft gezeten om onder zijn straf uit te komen. Volgens zijn advocaat was de 49-jarige Minh Nghia V. weliswaar weken voortvluchtig, maar was dat alleen omdat hij bezig was geld op te halen voor zijn ex-vriendin, die bij het incident zwaargewond raakte. Haar 66-jarige moeder kwam bij de schietpartij om het leven.

V. werd zaterdag gearresteerd op de Kethelbrug in Schiedam. De politie was al vijf weken naar hem op zoek en had onder meer een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden naar zijn vindplaats.

Tiplijn

Zijn advocaat zegt nu dat de verdachte direct na zijn aanhouding heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de dodelijke schietpartij. Ook zou hij het nummer van de tiplijn van de politie bij zich hebben gedragen.

Volgens de advocaat was V. van plan om zich bij de politie te melden of een einde aan zijn leven te maken zodra hij voldoende geld voor zijn ex-vriendin had verzameld. Om welk bedrag het gaat en waar het geld nu is, kan de pleitbezorger niet zeggen.

Een omstander filmde de arrestatie op de Kethelbrug: