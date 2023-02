Wie is 'the Dutchwoman' in het corruptieschandaal in het EU-parlement?

Een naam wordt niet genoemd, maar volgens Griekse media gaat het om een vrouwelijke, Nederlandse Europarlementariër. Daar zijn er dertien van. Wie het is, hebben deze media niet kunnen achterhalen. Maar mogelijk gaat het dus om de PvdA'er Lara Wolters. Haar partij is in Brussel lid van dezelfde politieke familie als Eva Kaili en andere verdachten, die van de sociaaldemocraten (S&D).

Dat laatste blijkt bij inzoomen op het gesprek. Panzeri vraagt Giorgi of hij iets wil doen aan 'het gedrag' van zijn vrouw, Kaili dus. Hij is gefrustreerd over het feit dat Kaili met the Dutchwoman praatte. "Het zou een goed idee zijn om haar te zeggen hiermee te stoppen."

De afgelopen weken lekten stukken over de zaak uit naar Politico , waaronder het arrestatiebevel voor Kaili. Volgens de politieke nieuwssite hebben Panzeri en Francesco Giorgi - de man Kaili - het in een afgeluisterd gesprek over een Nederlandse vrouw. Zij komt in de stukken niet over als een nieuwe verdachte, maar juist als iemand die zich niet wilde laten omkopen.

Kern van het onderzoek is de verdenking dat Qatar en Marokko miljoenen euro's aan leden van het Europees Parlement hebben betaald om de besluitvorming in Brussel in hun voordeel te beïnvloeden. In verband daarmee werden Panzeri, Kaili en ook de man van Kaili in december opgepakt op verdenking van corruptie, het witwassen van geld en deelname aan een criminele organisatie.

Navraag van de NOS bij de PvdA-fractie in het Europees Parlement leert dat het mogelijk om PvdA-Europarlementariër Lara Wolters gaat. Zij praat daar vanavond over in Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1.

Ook een Nederlandse vrouw zou door Kaili zijn benaderd, tot ongenoegen van de andere hoofdverdachte, de voormalige Europarlementariër Antonio Panzeri. Mogelijk zag hij de Nederlandse vrouw als een risico, omdat zij liet merken dat ze niet beïnvloedbaar was. Wie zij is, is nog altijd niet bekend.

Who is the Dutchwoman, wie is de Nederlandse vrouw? Die vraag gaat rond in Brussel, waar een onderzoek loopt naar het corruptieschandaal rond een voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili.

Kaili sprak inderdaad met Wolters. "Het kan wel een tandje minder", zei Kaili volgens Wolters toen ze zich vorig jaar in de aanloop naar het WK voetbal scherp wilde uitlaten over de mensenrechtensituatie in Qatar. "Ik vond dat vreemd", zegt Wolters nu, zeker omdat het de eerste keer was dat Kaili haar aansprak. "En gaandeweg heb ik begrepen dat ze ook in Qatar was geweest en mijn gedachte daarbij was: goh, zij heeft zich totaal laten inpakken door de Qatari."

Geld kreeg Wolters niet aangeboden. Maar de pogingen tot beïnvloeding gingen ver. "Toen ik in de grote zaal wilde interrumperen kwam ze nog net niet boven op mijn microfoon liggen. Ze heeft toen 10 minuten op mij ingepraat om mij ervan te weerhouden het woord te nemen. Dat was heel erg hinderlijk."

Wolters zegt dat ze het merkwaardige gedrag van Kaili in de sociaaldemocratische fractie aan de orde heeft gesteld en dat daar toen een goed gesprek over is gevoerd. Hoe het daarna verder is gegaan "laat ik even binnen de fractie".

Op de vraag of zij de vrouw is die in het gesprek tussen Panzeri en Francesco Giorgi "the Dutchwoman" wordt genoemd, zegt ze dat ze het niet weet. Ze is in ieder geval niet door de politie benaderd. "Hoe ik het een beetje zie is dat als er een Nederlandse lastpak is geweest die heeft bijgedragen aan het oprollen van dat corruptienetwerk, dan is dat mooi meegenomen."

Hoe verder?

De komende tijd moet blijken of het afgeluisterde gesprek van belang is voor de zaak. Zal het gelden als bewijs dat hier sprake was van een criminele organisatie? Immers, er is onderling overleg over hoe te handelen. En was dit gesprek dan het laatste zetje om de verdachten op te pakken?

Uit het arrestatiebevel blijkt ook dat het in het omkopingsschandaal mogelijk om veel meer geld gaat dan de 1,5 miljoen euro die tot nu toe in beslag is genomen. Mogelijk is dat geld nog niet gevonden. Een woordvoerder van de Belgische justitie zegt tegen Politico dat ze nog aan het uitzoeken zijn welke betalingen er allemaal gedaan zijn.