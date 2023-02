Topvoetballer Hakimi beschuldigd van verkrachting, politie start onderzoek

Topvoetballer Achraf Hakimi wordt beschuldigd van verkrachting. De Franse politie is een onderzoek gestart naar de Marokkaanse verdediger van Paris Saint-Germain. Dat bevestigen bronnen bij de politie aan het Franse persbureau AFP.

De beschuldiging komt van een 24-jarige vrouw, die zich afgelopen weekend heeft gemeld bij de politie. Volgens de vrouw liep het contact tussen haar en Hakimi bij de voetballer thuis uit de hand. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

Hakimi is Marokkaans international en was in december vorig jaar een van de belangrijkste spelers in het succes van Marokko op het WK in Qatar, waar het land de halve finale bereikte.