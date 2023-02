Grote toename van aantal explosies in Rotterdam, deze maand al 18 aanslagen

In de regio Rotterdam is de afgelopen tijd een "enorme toename" te zien in het aantal explosies, zegt de politie. Alleen in de maand februari waren er al achttien explosies bij panden. Vorige week werden nog zes aanslagen gepleegd op woningen in de regio. Ook vandaag waren er twee explosies in de stad.

In 2021 werden in totaal twaalf explosies gemeld, in 2022 was er een flinke stijging te zien naar 49 explosies. Dit jaar loopt dit aantal verder op, is de verwachting. In twee maanden tijd zijn er al 23 grote explosies geregistreerd, waarvan negentien gericht op een woning en vier op een bedrijfspand.

In de jaren daarvoor hield de politie geen cijfers bij van aanslagen met explosieven, omdat het slechts incidenteel voorkwam. De politie ziet dat er een verschuiving is van schietincidenten naar explosies. "We zagen al dat er relatief minder op mensen werd geschoten en meer op panden. Nu zien we een verschuiving van schieten naar het plaatsen van explosieven."

Drugsgerelateerd geweld

Het blijft vaak onbekend wat de precieze aanleiding van de aanslagen met explosieven is. Op basis van de explosies van de afgelopen twee jaar kan de politie zeggen "dat het merendeel drugsgerelateerd is". Verder gaat het om andere criminele conflicten of ruzies in de relationele sfeer, zoals familievetes.

Meestal gaat het om afzonderlijke incidenten, maar soms is er een verband te zien tussen verschillende explosies. "Zo gebeurt het weleens dat er een woning wordt getroffen en vervolgens een woning van een familielid, partner of ex-partner van het beoogde slachtoffer", aldus de politie.

De explosies zijn vrijwel niet op willekeurige burgers gericht, maar het komt volgens de politie wel voor dat een dader zich vergist in het adres, en de explosieven plaatst bij de buren of op een voormalig woonadres van een doelwit.

Jongeren betrokken bij aanslagen

Bij de aanslagen maken de daders gebruik van zwaar knalvuurwerk, zoals cobra's, die relatief makkelijk te krijgen zijn. De straf op het bezit van zwaar vuurwerk is een stuk lager dan op het bezit van een vuurwapen.

In Rotterdam zijn jongeren vaak betrokken bij zwaar geweld. Ook aanslagen met explosieven worden veelal gepleegd door jongeren, die volgens de politie geen besef hebben van de impact hiervan. "De impact op de buurt, het veiligheidsgevoel, maar ook de impact op hun toekomst als ze gepakt worden, omdat dit echt een zwaar vergrijp is."

De politie zegt dat er extra agenten worden ingezet "op plekken en tijden waarop het risico het hoogst is". Ook wordt er extra opsporingscapaciteit ingezet om de explosies te onderzoeken.