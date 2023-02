Ombudsman: uitspraak Op1-presentator over Israël was onvoldoende onderbouwd

Op1-presentator Natasja Gibbs had een uitspraak over Israël in de talkshow begin dit jaar beter moeten onderbouwen. Dat concludeert de ombudsman van de publieke omroep, Margo Smit, na een onderzoek vanwege honderden klachten over de uitzending.

Gibbs zei begin januari in Op1 dat Israël een "apartheidsregime" heeft. Dat gebeurde in een gesprek met toenmalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die te gast was omdat hij samen met negen andere fractievoorzitters uit de Tweede Kamer een open brief had geschreven over Iran. Daarin betoogden de politici dat Nederland veel meer druk moet uitoefenen op het regime in Iran, dat bij de protesten in het land de mensenrechten "met voeten treedt".

Aan het einde van het gesprek over Iran zei Gibbs tegen Segers over de Palestijnse gebieden: "Als u dan toch bezig bent met zo'n brief om een einde te maken aan dit soort regimes, laten we dan even naar Palestina kijken." Vervolgens sprak ze over "het apartheidsregime" van Israël "jegens de Palestijnen", waarna Segers haar onderbrak: "Israël is geen apartheidsregime", stelde hij.

'Deuk in geloofwaardigheid'

Volgens NPO-ombudsman Smit mag een presentator iets stellen, als dat maar controleerbaar onderbouwd wordt of duidelijk wordt aangemerkt als mening. "Beide gebeurde hier niet", zegt ze. Daardoor is volgens haar bij een deel van het publiek "een deuk in de geloofwaardigheid" ontstaan.

BNNVARA, de omroep die de aflevering van Op1 uitzond, stelt dat de opmerking van Gibbs over Israël "voldoende grondslag vindt in de feiten". De omroep zegt dat Gibbs zich onder meer baseerde op rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties.

De presentator noemde die rapporten in de uitzending echter niet als bron. Volgens ombudsman Smit had dat wel gemoeten, "zeker als je weet dat zo'n bewering controversieel is". Smit oordeelt niet over de inhoud van de uitspraak zelf. "Het gaat hier om het journalistieke proces", zegt ze.

Tegengeluid

BNNVARA zegt dat het "praktisch gezien beter" was geweest als er bij de apartheidsregime-uitspraken inderdaad aan bronvermelding was gedaan. Maar de omroep kan zich niet vinden in het oordeel van de ombudsman dat de uitzending een deuk heeft geslagen in de geloofwaardigheid van Op1.

Segers kreeg ook alle ruimte om een tegengeluid te laten horen, aldus BNNVARA.