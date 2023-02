Vanavond op tv: Groningse bestuurders reageren op rapport • Geweldsexplosie Westelijke Jordaanoever • Zorgen over nieuwe regels STAP-budget

Groningse bestuurders reageren op vernietigend rapport

Bij de Rijksoverheid moet een grote cultuurverandering op gang komen om de gedupeerden van de gaswinning in Groningen te kunnen compenseren. Vertrouw mensen en stop met het juridische precisiewerk waarbij bewoners aan het korte eind trekken. luidt de boodschap uit Groningen. We spreken in de uitzending met de Groningse burgemeester Koen Schuiling over hoe het vertrouwen van Groningers in de overheid hersteld kan worden.