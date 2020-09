Miami Heat een zege verwijderd van eerste NBA-finale in zes jaar

Miami Heat heeft nog een zege nodig om voor het eerst in zes jaar de finale van de NBA te bereiken. De Heat won in Florida het vierde duel in de best-of-7-serie met Boston Celtics met 112-109 en leidt nu met 3-1 in de finale van de Eastern Conference.

De wedstrijden in de play-offs staan dit jaar in het teken van de comebacks en ook Miami was in de eerste drie wedstrijden telkens op geruime achterstand gekomen. Afgelopen nacht was dat niet het geval en stond de Heat zelden aan de verkeerde kant van de score. Boston kwam op één seconde van het einde nog wel tot op twee punten, maar daarmee stokte de inhaalrace.

Rookie Tyler Herro scoorde 37 punten en is pas de tweede twintigjarige speler in de NBA-historie die zoveel punten maakt in een play-offduel. Alleen Magic Johnson ging hem voor en deed dat namens Los Angeles Lakers in 1980.

In de Western Conference Finals leidt Los Angeles Lakers met 2-1 tegen Denver Nuggets. In de Western Conference Finals leidt Los Angeles Lakers met 2-1 tegen Denver Nuggets.