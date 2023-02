Alle 460 honden van omstreden Brabantse fokker hebben veilig onderkomen

Alle honden die vorige maand in beslag werden genomen bij de 'horrorfokker' in Eersel in Brabant hebben een veilig onderkomen. In totaal werden bij meerdere invallen 460 dieren in beslag genomen. De honden zijn verspreid over het land geplaatst in opvanglocaties, zoals een asiel.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)zegt tegen Omroep Brabant dat het een enorme klus was om de dieren te herplaatsen: "Naast gebits- en vachtproblemen hebben enkele honden ook gedragsstoornissen, zoals het kennelsyndroom." Veel dieren waren daarom erg angstig. Daarnaast bleken sommige honden drachtig.

In november vorig jaar werd bekend dat de fokker zijn deuren moest sluiten, nadat bij eerdere inspecties vervuilde hokken en drinkwater waren aangetroffen. Veel dieren kampten volgens de NVWA met schurft en tandsteen.

Bekijk hier de beelden van de inval eerder in januari: