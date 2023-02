Voorarrest PSV-fan die keeper Sevilla aanviel met veertien dagen verlengd

De veldbestormer blijft in elk geval in hechtenis tot 8 maart, als zijn zaak door de rechter inhoudelijk behandeld wordt. Dat gebeurt middels het snelrecht, dat ingezet wordt bij zaken met een duidelijk bewijs.

In de slotfase van de wedstrijd tussen PSV en Sevilla kwam de man het veld opgerend. Hij probeerde Sevilla-doelman Marko Dmitrovic te slaan, waarna de Servische keeper hem naar de grond werkte. Vervolgens werd de veldbestormer door stewards van het veld gehaald.

PSV liet via een reactie op zijn website weten zich "diep te schamen". Algemeen directeur Marcel Brands kondigde aan dat hij de boete die de UEFA zal opleggen wil verhalen op de dader, een inwoner van Roermond.

De dader, die een alcoholpromillage van 1,6 had, bleek al twee keer een stadionverbod te hebben gehad van PSV en had geen toegang mogen krijgen tot het Philips Stadion. PSV meldde met de overheid in gesprek te willen over een meldplicht voor supporters met een stadionverbod, om incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Ondanks de 2-0 zege op Sevilla werd PSV uitgeschakeld in de Europa League. De Spaanse club had de heenwedstrijd eerder met 3-0 gewonnen.