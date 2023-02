Bevrijdingsfestival Utrecht gaat alsnog door, toch geldschieters gevonden

Het bevrijdingsfestival in Utrecht gaat alsnog door. Het K.F. Hein Fonds en een bierbrouwer staan garant voor eventuele financiële tegenvallers.

Eerder werd gemeld dat het festival voor het eerst sinds 1993 niet door zou gaan. Er zou niet genoeg geld in kas zijn voor een slechtweerscenario.

De organisatie van het evenement op 5 mei laat aan RTV Utrecht weten dat de garantstellers te hulp schieten omdat ze het vieren van de vrijheid erg belangrijk vinden. De financiering voor de komende jaren is daarmee nog niet in kannen en kruiken. Festivaldirecteur Manja Kerstholt hoopt dat het Rijk en andere financiers over de brug komen, zodat het festival in de toekomst voor iedereen gratis toegankelijk kan blijven.