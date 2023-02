Erdogan vraagt om vergiffenis voor traag begin reddingswerk na aardbevingen

De Turkse president Erdogan heeft zijn excuses aangeboden voor het traag op gang gekomen reddingswerk na de zware aardbevingen van drie weken geleden. Tijdens een bezoek aan de getroffen stad Adiyaman vroeg hij inwoners van Turkije vanmiddag om vergiffenis. "Zoals elke sterveling zijn ook ons fouten, gebreken en onvolkomenheden niet vreemd", zei hij.

Erdogan wijt de vertraging in het reddingswerk aan onder meer de koude weersomstandigheden en de door de aardbeving zwaar beschadigde infrastructuur. Tegelijkertijd benadrukte hij in Adiyaman dat de hulp na enkele dagen wel goed op gang kwam. "Niemand mag eraan twijfelen dat we alles doen wat nodig is."

Bij de zware bevingen en naschokken van begin februari kwamen zeker 50.000 mensen om het leven en stortten vele tienduizenden gebouwen in. Daarna ontstond in Turkije al snel onvrede over de manier waarop de regering op het natuurgeweld reageerde. Volgens een deel van de Turken kwam de hulpverlening veel te langzaam op gang en hadden reddingsteams te weinig materieel en personeel.

Oppositiepartijen reageren kritisch op het verzoek om vergeving van Erdogan, wiens leiderschap in mei op het spel staat bij de presidentsverkiezingen. Zo roept de pro-Koerdische partij HDP Turken op om de excuses van de president niet te accepteren.

Protest in voetbalstadions

Gisteren zwol in Istanbul opnieuw de kritiek aan op de regering van Erdogan. Zo riepen supporters van de voetbalclubs Fenerbahçe en Besiktas de regering op om te vertrekken. "Twintig jaar liegen en bedriegen, stap op", schreeuwden Fenerbahçe-fans vanaf de tribune.

Supporters van Besiktas, die vaker op hand zijn van de oppositie in Turkije, gooiden honderden knuffels op het veld. Daarmee wilden ze aandacht vragen voor de vele kinderen die door de aardbevingen zijn omgekomen.

Bekijk hieronder beelden van het 'knuffelprotest':