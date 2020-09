'Topambtenaren schonden integriteitsregels rond omstreden granulietstort'

Topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben integriteitsregels geschonden bij het besluit tot de omstreden granulietstort in natuurplas Over de Maas in Gelderland. Dat zegt hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen tegen televisieprogramma Zembla, dat de zaak onderzocht.

Oud-minister Halbe Zijlstra speelde volgens Zembla een cruciale rol bij het krijgen van de vergunning om het granuliet te storten. In zijn nieuwe functie bij wegenbouwer VolkerWessels is hij belanghebbende in de zaak.

Granuliet is een zandachtig restproduct dat ontstaat bij het breken, wassen en zeven van granietbrokken ten behoeve van de wegenbouw. Volgens deskundigen en tegenstanders van de stort zit in granuliet een kankerverwekkende stof die vrijkomt als het in aanraking komt met water.