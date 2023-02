'Bizar mooie knallucht' was vooral goed te zien met camera of mobiel

Dat beaamt astrofysicus Bert van den Oord van het KNMI. "Het komt sporadisch voor dat het noorderlicht hier zo'n visueel spektakel is." Helaas voor liefhebbers wordt het vannacht vanuit het noorden bewolkt. Ook is er wat minder zonneactiviteit, de bron van het poollicht.

Ook in de communicatie met de luchtverkeersleiding was het kleurenspektakel onderwerp van gesprek. Het was voor Huisman de tweede keer in zijn twaalfjarige carrière als piloot dat hij het Aurora Borealis zag. De eerste keer was in het noorden van Zweden. Maar afgelopen nacht was het volgens hem beter te zien. "Het was echt uniek."

De foto is gemaakt met de nachtmodus van zijn mobiel. Hij heeft de afbeelding niet bewerkt. "Vooral het rood komt veel beter uit op de foto. Het groen was met het blote oog wel duidelijk zichtbaar."

Verschillende plekken in Nederland is het noorderlicht te zien. Onder meer in Drenthe, Groningen, Gelderland en Friesland konden liefhebbers een glimp van het poollicht opvangen. - NOS

De minder gunstige vooruitzichten schrikken Marjolein van Roosmalen op Terschelling niet af. "De accu's laden op en vanavond ga ik weer op pad."

De professionele fotograaf is zeer tevreden over haar foto's van afgelopen nacht. Daarvoor heeft ze wel zo'n twee uur, van 22.00 uur tot middernacht, op het strand doorgebracht. "Het was behoorlijk koud, maar daar was ik ook op gekleed." Van Roosmalen begon al met foto's nemen voordat de dansende lichtgloed met het blote oog te zien was. Want op haar fotoscherm zijn de kleuren veel duidelijker.

"Ik stel de sluitertijd in op tien seconden en open het diafragma zo ver mogelijk. Met mijn ogen zag ik alleen een lichtgroene gloed, maar via de camera was het knalrood, groen en paars. Dit was nu de tiende keer, maar ik heb het nog nooit zo fel gezien."