'Truc' pechstudenten om schuld te beperken nu basisbeurs komt

Zogeheten 'pechstudenten' die zijn begonnen met studeren onder het leenstelsel, kunnen gebruikmaken van een 'truc' om langer te profiteren van de basisbeurs die komend studiejaar naar alle waarschijnlijkheid weer wordt ingevoerd. Op sociale media en onder elkaar delen studenten deze handigheid, waarmee ze de schade van het leenstelsel enigszins kunnen beperken. Het gaat om studenten die kampen met studievertraging of langer over hun studie doen, omdat ze bijvoorbeeld extra vakken volgen. Het werkt zo: studenten hebben straks recht op een basisbeurs voor de duur van hun studie. Bij een studie van drie jaar kun je dus drie jaar een basisbeurs krijgen. Ben je al aan het studeren en heb je per studiejaar 2023/2024 nog één jaar te gaan, dan heb je nog maar recht op één jaar basisbeurs. Stel, je weet nu al dat je drie maanden langer over je studie gaat doen dan dat ene jaar. Dan heb je in principe die laatste drie maanden geen recht meer op de basisbeurs. Maar je kunt ook nu je studiefinanciering, inclusief ov-kaart en eventuele aanvullende beurs, drie maanden stopzetten. En door pas volgend studiejaar weer gebruik te maken van dat recht, krijg je in dat geval de basisbeurs één jaar plus die drie maanden. De basisbeurs is een gift als je je studie binnen tien jaar afmaakt. Hij bedraagt 274,90 per maand voor uitwonende studenten en 110,30 voor thuiswonenden. Dus het financieel voordeel van een beurs straks, in plaats van een lening nu, kan flink oplopen. Steun ouders of spaargeld Op de DUO-site staat sinds afgelopen week een nieuwsbericht met uitleg hoe dit werkt. Het lijkt er wél op dat vooral de pechstudent met een financiële buffer of ouders die bijspringen van de truc profiteren. Want je moet dan wel een aantal maanden doorkomen zonder studiefinanciering.

Dit betekent dat ik zo'n 270 euro per maand winst maak, wat in totaal neerkomt op zo'n 1500 euro. Daan Hermanns

Een van hen is de Groningse student International Business Daan Hermanns. Hij rekent op een voordeel van zo'n 1500 euro. Hij heeft zijn ov tijdelijk stopgezet en lenen deed hij al niet. "Voor het studiejaar 2024-2025 zou ik eigenlijk niets krijgen. Nu krijg ik nog 7 à 8 maanden basisbeurs extra." Niet alle studenten met studievertraging kunnen van dit handigheidje profiteren. "Ik heb vrienden, die het niet kunnen doen omdat ze het financieel niet gaan redden. De financiële steun van je ouders heb je wel nodig", zegt Hermanns. "Ik kan wel voor de zomer zeggen: Hé pap en mam, kan ik voor de vakantie bij jullie een lening aanvragen?"

Wie kunnen hiervan gebruik maken? Volgens een overheidsprognose studeren er in het studiejaar 2022/2023 ongeveer 845.000 hbo'ers en wo'ers. Een deel van hen studeert dit jaar af. Zij komen sowieso niet in aanmerking voor de basisbeurs en deze 'truc'. Van de studenten die doorstuderen is de 'truc' alleen aantrekkelijk als ze langer gaan studeren dan de tijd dat ze in aanmerking komen voor studiefinanciering. Hoeveel dat er zijn is onbekend.

Dit is niet de enige truc waarmee studenten proberen hun financiële situatie te verbeteren. In januari was er al de "rentetruc", waarbij studenten een deel van hun studielening tegen de toen geldende relatief lage rente konden vastzetten. Ook hierbij moesten studenten hun lening en ov stopzetten, maar dit ging om slechts een maand. Onduidelijkheid Dit soort manieren om geld te 'verdienen' verspreiden zich vooral via studentenblogs, sociale media en mondeling. "Toen ik erachter kwam dat dit kon, heb ik het doorverteld aan huisgenoten en vrienden. Ik weet dat veel mensen inmiddels overwegen het ook te doen", zegt David Suurland, student Food Technology in Wageningen. Emma Mouthaan geeft studenten op sociale media tips over financiën. "Er is heel veel onduidelijkheid en er is geen plek waar je makkelijk een overzicht kunt vinden van alle informatie. Studenten vragen hoe het nou zit met de basisbeurs en of het interessant is alles even stop te zetten." Niet voor iedereen DUO zegt niet te weten hoeveel studenten dit doen om voordeliger uit te zijn. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) zijn dit soort trucjes niet voor iedereen mogelijk. "Niet veel studenten kunnen een aantal maanden overbruggen zonder studiefinanciering. De meeste studenten zitten financieel al heel krap", zegt LSVB-voorzitter Joram van Velzen. Dat ziet Emma Mouthaan ook. "Studenten die er financieel minder goed voorstaan kunnen er geen gebruik van maken, terwijl zij veel meer baat zouden hebben bij extra maanden basisbeurs." Ook voor studenten met een aanvullende beurs is het niet altijd voordelig, zegt DUO.