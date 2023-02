Mexicanen demonstreren tegen minder geld voor toezicht op verkiezingen

Tienduizenden Mexicanen hebben gisteren gedemonstreerd tegen de wijzigingen die president López Obrador wil doorvoeren in de kieswet. Het Mexicaanse parlement stemde vorige week voor deze hervormingen, waardoor er minder geld zal zijn voor toezicht op verkiezingen.

Het centrale plein van Mexico-Stad, waaraan het presidentieel paleis grenst, kleurde zondagochtend volledig wit en roze: de kleuren van het nationale electorale instituut INE. Ook in de straten rondom het plein, dat plek biedt aan zo'n 100.000 mensen, stonden demonstranten. Zij riepen leuzen als "Kom niet aan mijn stem" en "Blijf van INE af".

De actievoerders zijn bang dat de geplande veranderingen zullen leiden tot een achteruitgang van de democratie. Als de plannen van kracht worden, zal er namelijk worden gesneden in financiering van lokale verkiezingsbureaus en training voor burgers die stembureaus exploiteren en controleren. Ook zullen er dan minder sancties zijn voor kandidaten die campagne-uitgaven niet rapporteren.

President López Obrador voert daarentegen aan dat het electorale instituut te veel geld uitgeeft, en dat dit naar de armen zou moeten gaan. Ook ontkent hij dat de veranderingen de democratie zullen verzwakken.

Hooggerechtshof aan zet

Oppositiepoliticus Fernando Belaunzarán, die de protesten van gisteren mede organiseerde, zei dat hij vreesde dat de hervormingen zullen leiden tot conflicten rondom de verkiezingen volgend jaar. Dan stemmen de Mexicanen voor de opvolger van López Obrador. In het land kan de president volgens de wet niet worden herkozen; hij mag regeren gedurende één termijn van zes jaar.

Critici hopen dat het Mexicaanse hooggerechtshof de wetswijzingen ongedaan maakt. Dit hof buigt zich de komende tijd over de wetstekst.

Ook de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Brian Nichols mengde zich op Twitter in de discussie. Hij zei over de hervormingen dat deze "de onafhankelijkheid van electorale en gerechtelijke instellingen op de proef stellen".

INE wordt door velen in Mexico geprezen omdat het instituut in 2000 toezicht hield op de verkiezingen die na zeven decennia een einde maakten aan de eenpartijregering van de PRI, de Institutioneel Revolutionaire Partij. In dat jaar won de rechtse Nationale Actie Partij (PAN) de verkiezingen, en in 2018 kwam López Obrador met zijn linkse beweging Morena aan de macht.