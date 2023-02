Nederlanders boeken ondanks gestegen kosten volop vakantie

Veel Nederlanders boeken een vakantie, ook al is het leven een stuk duurder geworden. Dat komt naar voren uit een rondvraag van de NOS bij verschillende reisorganisaties. Recente cijfers van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR) bevestigen dat beeld. In januari boekten meer dan drie miljoen Nederlanders een buitenlandse reis via een ANVR-reisbureau.

Reisbureaus zeggen dat ze door de gestegen kosten hogere prijzen rekenen, maar dat dat niet leidt tot minder boekingen. Corendon en Booking.com kregen in januari zelfs meer boekingen dan ooit. Ook TUI deed goede zaken.

Sunweb stelt dat vakanties dit jaar zo'n 15 tot 25 procent duurder zijn dan een jaar geleden. "Dat komt door gestegen kosten zoals luchthavenbelasting, brandstof en personeel."

Traditioneel druk

Volgens TUI boeken veel Nederlanders normaal gesproken hun zomervakantie aan het begin van het jaar. "Ongeveer 80 procent wordt geboekt in de periode januari tot en met maart." Dat was de afgelopen jaren wel anders, zegt de Sunweb Group. "Tijdens de coronapandemie wachtten veel Nederlanders langer met boeken. Nu zijn de eerste maanden van het jaar weer druk als vanouds.­­"

Vergeleken met 2022 worden er wel andere reizen geboekt, zegt TUI. "Vorig jaar zagen we uitbundig boekingsgedrag van mensen die twee jaar niet op vakantie waren geweest. Toen werden veel prijzige luxevakanties geboekt en zagen we een hoog gemiddeld bestedingsbedrag. Dat normaliseert nu weer, maar door de gestegen kosten blijft de totale reissom alsnog hoog."

Ook zijn all inclusive vakanties dit jaar meer in trek, zegt TUI. "In december hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoefte van de consument. Daaruit bleek dat all inclusive vakanties populairder zijn geworden. De consument is zeer prijsbewust en wil meer controle over het vakantiebudget. Met een all inclusive-vakantie heb je meer greep op de totale kosten van je vakantie."

Turkije en Curaçao

Volgens de reisbranche zijn vooral Turkije en Curaçao populaire bestemmingen. Turkije heeft veel grote all inclusive hotels, zegt TUI. Die formule lijkt in meer landen voet aan de grond te krijgen.