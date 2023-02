'Britten bereiken akkoord met Brussel over aanpassing Noord-Ierland-protocol'

De Britse regering heeft een akkoord bereikt met Brussel over het zogenoemde Noord-Ierland-handelsprotocol. Dat melden Britse media. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was voor de onderhandelingen vandaag naar Londen gereisd.

Details over de deal worden later bekendgemaakt. De Britse premier Sunak en Von der Leyen geven vanavond een persconferentie. De twee zullen in Windsor, buiten Londen, hun handtekening onder het akkoord zetten. Ook geeft Sunak om 19.30 uur Nederlandse tijd een toelichting in het Britse parlement.

Het Noord-Ierland-protocol is een belangrijk onderdeel van het pakket Brexit-afspraken. Het omvat kort gezegd een reeks handelsafspraken rond EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland. Noord-Ierland is onderdeel van het VK, maar valt wel onder bepaalde Europese handelsregels.

In het protocol is vastgelegd dat goederen die naar de Ierse republiek gaan, in Noord-Ierland door de douanecontrole moeten. In de praktijk werd Noord-Ierland daardoor met veel papierwerk opgezadeld en ook in de Noord-Ierse politiek lag de kwestie gevoelig.

Zo vonden de unionisten van de protestantse partij DUP bijvoorbeeld dat Noord-Ierland door het protocol afgesneden werd van de rest van het Verenigd Koninkrijk. De partij weigerde een regering te vormen voordat de kwesties rond het protocol waren opgelost. Op Twitter liet DUP-leider Jeffrey Donaldson vanmiddag weten dat zijn partij de deal eerst heel goed zal bestuderen, voor er een reactie komt.