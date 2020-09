Trump wil vreedzame machtsoverdracht niet garanderen

Net als eerder sprak hij zijn twijfels uit over het stemmen per post, wat volgens hem gevoelig is voor fraude. Veel staten moedigen het stemmen per post juist aan vanwege zorgen over het coronavirus. "Ik heb al flink geklaagd. De stembiljetten zijn een ramp."

President Trump heeft gezegd dat hij zich niet wil committeren aan een vreedzame machtsoverdracht als hij in november de verkiezingen verliest. "Nou, we moeten zien wat er gebeurt", antwoordde de Amerikaanse president op een vraag van een journalist.

Vorige maand stelde de president al dat zijn Democratische tegenstander Joe Biden de verkiezingen alleen kan winnen door fraude. Biden ligt op dit moment voor in de nationale peilingen en ook in veel 'battleground states', maar in een aantal belangrijke staten zijn de marges klein.

Trump zei eerder op de dag dat hij verwacht dat de verkiezingsuitslag bij het Amerikaanse Hooggerechtshof zal belanden. Dat is volgens hem de reden dat hij snel een nieuwe rechter wil laten benoemen om de vorige week overleden Ruth Bader Ginsburg te vervangen.

"Ik denk dat je dat beter voor de verkiezingen kan doen, want ik denk dat de oplichterij door de Democraten bij het Hooggerechtshof terecht zal komen."

'Irrationeel'

Joe Biden reageerde direct op de uitspraken. Hij noemde Trumps opmerkingen over de machtsoverdracht irrationeel. Campagnemedewerkers van Biden stelden dat ze zijn voorbereid op alle mogelijke "geintjes" van de president.

Ook vanuit zijn eigen partij zijn er kritische geluiden. Senator Mitt Romney, die Trump vaker heeft bekritiseerd, noemt het "zowel ondenkbaar als onacceptabel" dat Trump "deze grondwettelijke waarborg" niet zou respecteren. "Fundamenteel voor de democratie is de vreedzame overdracht van de macht. Anders wordt het Wit-Rusland", schrijft hij op Twitter.

Tot op heden heeft iedere verliezende presidentskandidaat de uitslag van de verkiezingen geaccepteerd, ook als de verschillen heel klein waren. Dat was bijvoorbeeld het geval in in 1960, toen Kennedy Nixon marginaal versloeg en ook in 2000, toen George W. Bush won van Al Gore. Die laatste gooide de handdoek pas in de ring na een aantal hertellingen en rechtszaken tot aan het Hooggerechtsshof.

Naked ballots

In Pennsylvania is er nu al commotie over de stembiljetten. Vrijdag heeft het Hooggerechtshof van die staat bepaald dat verkiezingsofficials zogenaamde naked ballots kunnen weigeren. Dat zijn stembiljetten die per post worden verstuurd en die niet in een extra envelop zitten. Die tweede envelop is nodig om het stemgeheim te garanderen.

Omdat bij eerdere verkiezingen met de enveloppen vaak fouten zijn gemaakt, zou de regel ertoe kunnen leiden dat zo'n 100.000 stemmen ongeldig in de belangrijke swingstate worden verklaard, vreest een vertegenwoordiger van het stadsbestuur van Philadelphia. Ze is bang voor dezelfde taferelen als in 2000 en roept op om de verplichte extra envelop te schrappen.