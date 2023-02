Weer legionellabacterie gevonden in rioolwaterzuivering Houten

In de rioolwaterzuivering in Houten is vorige week de legionellabacterie aangetroffen. Het is de derde keer in een half jaar tijd dat de bacterie in Houten is gevonden, en de tweede keer bij deze zuiveringsinstallatie.

De bacterie werd aangetroffen bij een beluchtingstank van de rioolwaterzuivering aan De Staart. De besmetting werd volgens het waterschap Stichtse Rijnlanden gevonden bij een reguliere controle van het water van de tank.

Wat de oorzaak is van de verhoogde concentraties van de legionellabacterie is niet bekend. Vooralsnog hebben zich bij de GGD Utrecht geen patiënten met legionella gemeld.

Maatregelen na besmetting vorig jaar

Vorig najaar werden dertien mensen in Houten ziek na een legionellabesmetting. Nadat de bacterie in november voor het laatst in Houten werd ontdekt, zijn er maatregelen genomen, schrijft RTV Utrecht.

Zo zijn twee beluchtingstanks op de rioolzuivering in december vorig jaar gedeeltelijk afgedekt. "De kans op verspreiding van de legionellabacterie vanuit de beluchtingstank wordt op deze manier zeer klein", zegt het waterschap.

Mondkapjes

Afgelopen zondag is een nieuwe ozoninstallatie in Houten in gebruik genomen. Dit apparaat verwijdert extra stoffen zoals medicijnresten uit het water, maar helpt ook bij het verwijderen van de legionellabacterie, zegt het waterschap.

Om besmettingen te voorkomen, moeten medewerkers en bezoekers van het terrein van de rioolwaterzuivering voorlopig mondmaskers dragen. Daarnaast is het feest afgelast dat gepland stond om het gebruik van de nieuwe ozoninstallatie te vieren. Hierbij zouden onder meer de gemeente Houten en de GGD aanwezig zijn.