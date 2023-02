Afrondend gesprek EU en VK over aanpassing Noord-Ierland-protocol

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie brengt vanmiddag een bezoek aan koning Charles, voorafgaand aan Brexitonderhandelingen met premier Sunak. De twee moeten de laatste knopen doorhakken over het zogenoemde Noord-Ierland-protocol, een pijnpunt in het Brexitakkoord. Daarmee moeten de slepende handelsproblemen rond Noord-Ierland worden verholpen. Volgens een woordvoerder van Sunak zetten Von der Leyen en de premier vandaag de puntjes op de i. "Er is de afgelopen weken en maanden veel voortgang geboekt, maar het is belangrijk om dit soort gesprekken op hoog niveau te voeren, om daadwerkelijk tot een akkoord te komen." Rond 19.30 uur Nederlandse tijd spreekt Sunak in het Britse parlement. Problemen met handelsregels Op het Ierse eiland grenst de EU (Ierland) aan Brits grondgebied (Noord-Ierland). Door de Brexit stapte het VK uit de Europese markt en kwam het met eigen handelsregels. De EU hanteert strenge regels voor de import van buiten de Unie. Daarom werd vastgelegd dat goederen die vanuit bijvoorbeeld Engeland naar Ierland moesten, voor binnenkomst worden gecontroleerd. De Britse regering wil nu twee goederenstromen optuigen, waarbij goederen bestemd voor Noord-Ierland niet door tijdrovende en administratief ingewikkelde controles moeten.

Verenigd Koninkrijk-correspondent Fleur Launspach: De Britse premier Sunak heeft dit probleem geërfd van zijn voorgangers. Vooral van oud-premier Boris Johnson, die de Noord-Ieren beloofde dat er geen douanecontroles zouden komen. Maar die kwamen er dus wél. Het protocol is niet alleen een bijzonder ingewikkeld pakket aan regels en afspraken met de EU, het is bovendien vanaf het begin af aan het hoofdpijndossier van de Brexit. Dat protocol veroorzaakt praktische en politieke problemen en heeft de relatie met Brussel keer op keer verzuurd. Premier Sunak is vastbesloten om de problemen op te lossen, ook al riskeert hij rebellie. Sunak neemt het risico omdat hij graag wil laten zien dat hij als pragmaticus resultaten kan boeken. Hij heeft bovendien de economie hoog op zijn prioriteitenlijst staan. Een betere relatie met Brussel zal de handelsbetrekkingen met het Europese vasteland zeker verbeteren.

Het bezoek van Von der Leyen aan de koning valt slecht bij sommige politici van de unionistische Noord-Ierse partij DUP. "Ik kan niet geloven dat de premier de koning heeft betrokken bij het afronden van zo'n controversieel akkoord", zegt voormalig partijleider Foster. "We moeten onthouden dat de koning dit niet heeft besloten, maar de overheid, die blijkbaar toondoof is." Een woordvoerder van Sunak zegt dat de koning zelf mag besluiten wie hij ontvangt op Windsor Castle. "Zijne hoogheid heeft recent een aantal buitenlandse leiders ontmoet. Deze ontmoeting is niet anders." Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt tegen persbureau Reuters dat de ontmoeting met de koning geen deel uitmaakt van het onderhandelingsproces. Von der Leyen en Charles praten over diverse zaken, van de oorlog in Oekraïne tot klimaatverandering.