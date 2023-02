Griekspoor wint in Dubai en treft waarschijnlijk Djokovic in diens recordweek

Morgen komt ook Novak Djokovic in actie in het Emiraat. De Serviër speelt zijn eerste toernooi sinds hij eind januari de Australian Open won.

Griekspoor lijkt hard op weg om de beste Nederlander van het moment te worden. Het verschil met Botic van de Zandschulp, die 33ste staat, wordt steeds kleiner. Van de Zandschulp is ook actief in Dubai, hij speelt morgen in de eerste ronde tegen de Rus Karen Khachanov.

In de tweede set was het Griekspoor die de breakpoints niet kon benutten, waarna Lestienne bij 3-4 wel toesloeg. Griekspoor begon de derde set wederom met een snelle break en trok de partij op zijn vierde matchpoint naar zich toe.

Een break in de eerste game van de wedstrijd tegen Lestienne bleek voor Griekspoor voldoende voor de winst van de eerste set. De Franse nummer 53 van de wereld kreeg in drie games breekkansen, maar liet die allemaal liggen.

De opmars van Tallon Griekspoor in 2023 lijkt nog niet ten einde. De 26-jarige tennisser heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Dubai van Constant Lestienne gewonnen: 6-4, 3-6, 6-2. Het levert hem waarschijnlijk een duel op met Novak Djokovic, die vandaag een bijzonder record overnam van Steffi Graf.

Maandag vestigde Djokovic een bijzonder record. Voor de 378ste week voert hij de wereldranglijst aan. Geen enkele man of vrouw deed hem dat voor. Djokovic verdrong Steffie Graf uit de recordboeken. De Duitse was in de jaren 80 en 90 in totaal 377 weken lang de nummer één van de wereld.

Djokovic neemt het dinsdag op tegen de Tsjech Tomas Machac, de nummer 120 van de wereldranglijst. De winnaar neemt het in de tweede ronde op tegen Griekspoor.

Eenmaal eerder stond Griekspoor tegenover Djokovic. Op de US Open van 2021 was de Nederlander kansloos: 6-2, 6-3, 6-2.