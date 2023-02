Podcast De Dag: Groningers vs. de Staat

Er zat geen woord Spaans tussen, afgelopen vrijdag bij de presentatie van het rapport van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Het systeem heeft gefaald en Groningers zijn de dupe. De Staat moet veranderen, was de boodschap ook. Maar diezelfde Staat voert op dit moment nog volop rechtszaken tegen Groningers met bevingsschade.

In deze podcast het verhaal van de familie Dijkema die al jaren verwikkeld zit in een juridisch gevecht. Bestuurders wíllen de procedures wel verbeteren, maar ze hebben tegelijkertijd bestuursorganen opgericht die niet anders kúnnen - zegt Wim Blanken, die de familie Dijkema bijstaat. Hij schetst een beeld van burgers die ondanks alle goeie bedoelingen vermorzeld worden in het systeem.

Heleen Ekker, die voor de NOS het gasdossier al ruim 10 jaar volgt, vertelt hoe dat steeds het probleem is: de wil is er wel, maar in de praktijk blijft de juridische afwikkeling een gigantisch probleem dat voorlopig ook nog niet is opgelost.

Reageren? Mail [email protected]