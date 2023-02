Toestel TUI terug naar Schiphol nadat staart grond had geraakt

Een toestel van TUI is teruggekeerd naar Schiphol nadat bij het opstijgen de staart van het vliegtuig de grond had geraakt. De Boeing 737-800 was vanochtend vertrokken naar Gran Canaria.

De oorzaak van de 'tailstrike' is nog niet bekend. "Dit kan bijvoorbeeld liggen aan het verschuiven van lading of een te snel optrekken van de piloot", zegt een woordvoerder van TUI. "Dit wordt nu onderzocht door de Onderzoeksraad, zoals gebruikelijk in dit soort gevallen."

De passagiers en hun bagage zijn van boord gehaald. Met een ander toestel worden ze naar Gran Canaria gevlogen.