Uitspraken cartoonist doen stripheld Dilbert de das om

De Amerikaanse cartoonist Scott Adams (65) heeft zijn stripfiguur Dilbert een slechte dienst bewezen door zich racistisch uit te laten over zwarte Amerikanen. Amerikaanse kranten stoppen naar aanleiding daarvan met het publiceren van deze in de VS zeer bekende strip. De schepper zelf zegt dat dat het einde van zijn carrière betekent.

Adams ging vorige week in zijn eigen programma op YouTube in op een steekproef onder duizend Amerikanen over de invloed van 'woke' op stemgedrag. Daarin werd de ondervraagden gevraagd of ze het eens waren met de stelling "Het is oké om wit te zijn". Dat is een voor sommigen beladen stelling omdat witte racisten hem als slogan gebruiken.

Ruim de helft van de zwarte ondervraagden had geen moeite met de stelling, iets minder dan de helft wees de stelling af of had geen mening. Dat laatste was voor Adams genoeg om zwarte Amerikanen tot leden van een "haatgroep" te bestempelen. Ook zei hij dat hij zwarte Amerikanen niet langer zou helpen. En: "Zoals de zaken er nu voor staan, is het beste advies dat ik aan witte mensen kan geven ,dat ze zo snel mogelijk zwarte mensen uit de weg moeten gaan."

IT'er

De strip Dilbert is groot in de VS en daarbuiten. Op zijn hoogtepunt, in 2013, verscheen hij dagelijks in 2000 kranten, in 65 landen en in 25 talen. De strip en tekenfilms gaan over een IT'er bij een groot bedrijf die worstelt met bureaucratische en absurde besluiten die leidinggevenden over hem uitstorten.