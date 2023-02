Tijd dringt voor afhandeling duizenden coronaboetes

Het Openbaar Ministerie heeft het druk met de afhandeling van coronaboetes. 7308 bezwaarschriften wachten op beoordeling en verjaring dreigt voor enkele honderden boetes die zijn uitgeschreven wegens overtreding van de coronamaatregelen.

Het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) bevestigt dat na berichtgeving door EenVandaag. Nog eens 4000 zaken zijn al beoordeeld, maar moeten nog voor de rechter komen. Vanwege capaciteitsproblemen is het maar de vraag hoeveel zaken er in de rechtbank kunnen worden behandeld.

In totaal heeft het OM zo'n 180.000 coronaboetes beoordeeld. Het gaat om overtredingen van de regels die tussen maart 2020 en maart 2022 golden in Nederland. In ongeveer 10 procent van de gevallen is er bezwaar aangetekend. Daarvan moeten er 7308 nog worden beoordeeld.

Als dit niet binnen drie jaar gebeurt, vervalt de straf. Verjaring dreigt inmiddels voor 270 zaken uit 2020. "We werken heel hard om die bezwaarschriften te beoordelen", zegt een woordvoerder van het CVOM.

Avondklok

De bulk van de openstaande zaken stamt uit 2021. Over dat jaar liggen er nog 6938 bezwaarschriften. Het gaat vooral om boetes voor overtreding van de avondklok. Het was van januari tot en met april 2021 niet toegestaan om 's avonds naar buiten te gaan, uitzonderingen daargelaten.

Er zijn twee uitkomsten mogelijk na beoordeling: een zaak seponeren of voorleggen aan de rechter. Zo'n 4000 zaken moeten nog in de rechtbank worden behandeld. Door een tekort aan rechters en een beperkte hoeveelheid zittingsdagen moeten er prioriteiten worden gesteld, zegt de rechterlijke macht, vooral omdat de instroom van reguliere zaken hoog is.