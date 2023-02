OMT-advies: geen nieuwe covid-vaccinatieronde nodig dit voorjaar

Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus te starten. Dat zegt het Outbreak Management Team Vaccinaties (OMT-V) in een advies. Veel mensen hebben inmiddels immuniteit opgebouwd en worden minder ziek bij een besmetting, zegt het OMT-V.

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft dat advies vandaag gedeeld met de Tweede Kamer. Er kunnen wel nieuwe varianten opkomen, wat weer kan leiden tot een toename van het aantal infecties. Maar ook die zullen naar verwachting relatief mild zijn, waardoor mensen niet erg ziek zullen worden, zegt het OMT-V.

Daarom levert een nieuwe boosterronde slechts een geringe tijdelijke toename van antistoffen op, zeggen de experts.

Endemische fase

Het OMT meldde vorige week al dat er niet meer grootschalig getest hoeft te worden op het coronavirus. Ook het advies om een zelftest te doen bij luchtwegklachten mag wat het OMT betreft vervallen.

De adviseurs meldden ook dat Nederland wat betreft de omikronvariant (en subvarianten) van het coronavirus in de zogenoemde endemische fase zit. Dat betekent dat het virus sluimerend in de samenleving aanwezig is. Van een pandemie is geen sprake meer.

Het is nog niet zeker of het OMT-advies wordt overgenomen. Minister Kuipers zegt de Kamer hierover snel te informeren.